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Galbiati: “Grosso scelta da condividere, ma avrei preso uno come Sarri”

Galbiati: “Grosso scelta da condividere, ma avrei preso uno come Sarri” - immagine 1
"Vanoli? Ha fatto qualcosa di eccezionale, visto che a dicembre eravamo retrocessi"
Redazione VN

L'ex Roberto Galbiati ha parlato a TMW Radio:

Grosso? Penso che andrà bene. L'annata è stata negativa, si deve fare meglio. Già lo scorso anno si giocava con tanti italiani, la strada continuerà anche quest'anno e credo sia importante, è un vantaggio anche per la Nazionale. Grosso è una scelta da condividere, ma se dovevo ricostruire io avrei preso uno come Sarri. Però Grosso ha dimostrato di essere un buon allenatore, è un salto di qualità importante per lui. Vanoli? Ha fatto qualcosa di eccezionale, visto che a dicembre eravamo retrocessi. Fossi stato in Vanoli comunque non sarei rimasto, perché l'ambiente della Fiorentina lo ha abbastanza criticato comunque. Sarebbe stato il primo a pagare se non fossero andate bene di nuovo le cose.

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