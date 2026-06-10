L'ex Roberto Galbiati ha parlato a TMW Radio:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Galbiati: “Grosso scelta da condividere, ma avrei preso uno come Sarri”
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Galbiati: “Grosso scelta da condividere, ma avrei preso uno come Sarri”
"Vanoli? Ha fatto qualcosa di eccezionale, visto che a dicembre eravamo retrocessi"
Grosso? Penso che andrà bene. L'annata è stata negativa, si deve fare meglio. Già lo scorso anno si giocava con tanti italiani, la strada continuerà anche quest'anno e credo sia importante, è un vantaggio anche per la Nazionale. Grosso è una scelta da condividere, ma se dovevo ricostruire io avrei preso uno come Sarri. Però Grosso ha dimostrato di essere un buon allenatore, è un salto di qualità importante per lui. Vanoli? Ha fatto qualcosa di eccezionale, visto che a dicembre eravamo retrocessi. Fossi stato in Vanoli comunque non sarei rimasto, perché l'ambiente della Fiorentina lo ha abbastanza criticato comunque. Sarebbe stato il primo a pagare se non fossero andate bene di nuovo le cose.
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