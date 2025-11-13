L’idea di Galbiati: “Cambierei ruolo a Pongracic. Ecco dove potrebbe giocare”

Viola News
Roberto Galbiati, ex giocatore della Fiorentina, propone una nuova idea tattica per la squadra di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole a Toscana TV:

Ranieri non sta attraversando un gran momento, ma del resto chi, in difesa, lo è davvero adesso? Forse il più affidabile finora è stato Pablo Marí, quindi non mi sentirei di puntare il dito contro il capitano viola. Pongračić è quello che sembra più in difficoltà: ha esperienza, ma in questa fase servirebbe qualcosa di diverso. Proverei a spostare il croato davanti alla difesa, in mezzo al campo, per vedere se può dare maggiore equilibrio — un po’ come un libero aggiunto davanti alla linea arretrata. In difesa, comunque, ho fiducia in Comuzzo: in questo momento serve soprattutto concretezza. Anche Viti non mi dispiace, può giocarsi il posto con Ranieri.

