Bocci duro: “Fagioli e Gud punzecchiati, ma la difesa? Cosa voglio contro la Juve”

Alessandro Bocci
Alessandro Bocci a Radio Bruno
Redazione VN

Alessandro Bocci ha commentato la situazione della Fiorentina dopo le prime parole di Paolo Vanoli in conferenza stampa: “Fagioli e Gudmundsson? Anche gli altri non si sono svegliati. Gudmundsson sta facendo meno male di Fagioli, alla fine ha fatto 4 gol, ma sicuramente può dare di più.”

Bocci sottolinea come il problema sia generale: “Non si può andare così tanto sui singoli in questo momento. Gudmundsson ha battuto due rigori pesanti, uno col Bologna e uno col Genoa. Le parole di Vanoli devono valere per tutti.”

Riguardo alle prossime partite, il giornalista insiste sull’atteggiamento della squadra: “Contro la Juventus vorrei vedere consapevolezza, rabbia su ogni pallone e attenzione difensiva. Se la Fiorentina prenderà gol come quelli subiti a Genova, sarà difficile uscire da questa situazione. Non a caso la Fiorentina è l’ultima difesa della Serie A.”

