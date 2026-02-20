Viola News
Janogy: "Con il Milan punti importanti. Il mister ci aiuta nella crescita personale"

Janogy: “Con il Milan punti importanti. Il mister ci aiuta nella crescita personale”

Janogy
Le parole di Madelen Janogy, attaccante della Fiorentina Femminile
Redazione VN

L'attaccante della Fiorentina Femminile, Madelen Janogy, ha parlato ai microfoni di Tmw in merito ad alcuni temi caldi in casa viola:

I tre punti conquistati contro il Milan sono stati molto importanti, venivamo da periodo difficile. La vittoria è stata bella soprattutto per il morale. Certo, il campo non era dei migliori, il calcio femminile sta crescendo e si deve prestare maggiore attenzione anche a questi dettagli, fondamentali per la crescita globale del movimento.

Prosegue l'attaccante viola:

Ora dobbiamo spingere per portare a casa altri punti. Se giochiamo come sappiamo possiamo portare a casa il risultato anche facendo vedere il nostro gioco. La mentalità conta molto. Ovviamente non vuol dire che sia facile vincere o farlo sempre, ma noi lavoriamo per essere performanti. Costruiamo ogni giorno il nostro percorso.

Pinones-Arce

—  

Gli piace giocare un buon calcio, è bravo ad aiutare le giocatrici a crescere ma non solo. Sta molto attento anche al lato umano e alla crescita della persona, alla quale presta attenzione. Ci aiuta anche sotto questo aspetto, è una bella cosa.

