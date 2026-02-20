L'attaccante della Fiorentina Femminile, Madelen Janogy, ha parlato ai microfoni di Tmw in merito ad alcuni temi caldi in casa viola:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS senza categoria Janogy: “Con il Milan punti importanti. Il mister ci aiuta nella crescita personale”
senza categoria
Janogy: “Con il Milan punti importanti. Il mister ci aiuta nella crescita personale”
Le parole di Madelen Janogy, attaccante della Fiorentina Femminile
I tre punti conquistati contro il Milan sono stati molto importanti, venivamo da periodo difficile. La vittoria è stata bella soprattutto per il morale. Certo, il campo non era dei migliori, il calcio femminile sta crescendo e si deve prestare maggiore attenzione anche a questi dettagli, fondamentali per la crescita globale del movimento.
Prosegue l'attaccante viola:
Ora dobbiamo spingere per portare a casa altri punti. Se giochiamo come sappiamo possiamo portare a casa il risultato anche facendo vedere il nostro gioco. La mentalità conta molto. Ovviamente non vuol dire che sia facile vincere o farlo sempre, ma noi lavoriamo per essere performanti. Costruiamo ogni giorno il nostro percorso.
Pinones-Arce—
Gli piace giocare un buon calcio, è bravo ad aiutare le giocatrici a crescere ma non solo. Sta molto attento anche al lato umano e alla crescita della persona, alla quale presta attenzione. Ci aiuta anche sotto questo aspetto, è una bella cosa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA