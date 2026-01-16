L’IFAB studia il timer: conto alla rovescia su rimesse e non solo. Il caso Kayode

Pronto un nuovo cambiamento nelle regole del calcio. L'IFAB ha intenzione di introdurre un timer per ridurre le perdite di tempo e rendere più fluido il gioco. L'idea sarebbe quella di inserire un conto alla rovescia sulle rimesse laterali, i rinvii dal fondo e le sostituzioni.
L'IFAB ha intenzione di introdurre una nuova misura per ridurre le perdite di tempo
Secondo alcune ricerche il tempo medio per effettuare una rimessa laterale sarebbe di 18 secondi, con addirittura picchi di 35 secondi come nel caso di Kayode con il Brentford. Per quanto riguarda il calcio di rinvio il tempo stimato si aggira attorno ai 30 secondi. Il tutto comporta una riduzione del tempo regolamentare al di sotto dei 60 minuti.
