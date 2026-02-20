Longhi: “Fiorentina, stagione indecifrabile ma senza rischi di salvezza”

Il Commento di Bruno Longhi a Radio Sportiva in vista del derby contro il Pisa.

Redazione VN 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 16:16)

Il giornalista e telecronista Bruno Longhi ha commentato a Radio Sportiva la Fiorentina, reduce dalla vittoria sullo Jagiellonia Białystok e in vista del match con il Pisa.

Per capire come finirà la stagione della Fiorentina servirebbe una palla di cristallo. Sta vivendo un’annata difficile da decifrare: per qualità della rosa non dovrebbe trovarsi in questa posizione in classifica, eppure deve lottare per salvarsi. Secondo me non avrà problemi, ma non si può certo dire che la salvezza sia già in tasca, perché le ambizioni erano ben altre.

Un Pisa agguerrito a Firenze —

A Como la squadra ha avuto fortuna: ha potuto chiudersi e ripartire perché gli avversari lasciano molti spazi. Con il Pisa sarà tutta un’altra storia: arriveranno per difendersi e cercare di colpire in contropiede, vedremo se la Fiorentina saprà ottenere lo stesso risultato