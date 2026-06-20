VN – La Fiorentina monitora Obert per la fascia sinistra

C'è anche Adam Obert del Cagliari nella lista dei calciatori monitorati dalla Fiorentina. E' una delle opportunità per i viola, che come raccolto da Nicolò Schira per il momento non hanno ancora allacciato dei contatti diretti o formulato un'offerta per il giocatore. Resta un gradimento, da valutare se verrà approfondito o meno nei prossimi giorni. Esterno sinistro, lo slovacco ha mostrato duttilità e può essere impiegato anche come centrale difensivo.