C'è anche Adam Obert del Cagliari nella lista dei calciatori monitorati dalla Fiorentina. E' una delle opportunità per i viola, che come raccolto da Nicolò Schira per il momento non hanno ancora allacciato dei contatti diretti o formulato un'offerta per il giocatore. Resta un gradimento, da valutare se verrà approfondito o meno nei prossimi giorni. Esterno sinistro, lo slovacco ha mostrato duttilità e può essere impiegato anche come centrale difensivo.
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VN – La Fiorentina monitora Obert per la fascia sinistra
Obert resta nel mirino della Fiorentina: piace l'esterno del Cagliari
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