Giovanili: tutti i risultati del weekend dopo la sosta

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Giada Di Stefano 7 aprile - 10:32

Dopo la sosta per la Nazionale, svolta anche della Primavera, i giovani viola sono tornati in campo. In particolare proprio Under20 maschile e Under19 femminile, Under18, Under17 e Under 14; mentre Under16 e Under15 si sono fermate per la pausa dell'intero loro campionato.

PRIMAVERA maschile: Fiorentina 5-1 Frosinone

Nessuna delle due squadre poteva sbagliare: una doveva tornare in testa alla classifica, l'latra aveva bisogno di punti per sperare di non retrocedere. Chi ha vinto? Beh, i viola sono di nuovo primi grazie ad una magica tripletta di Conti e le conclusioni vincenti di Puzzoli e Braschi su punizione, che vola a quota 17 reti stagionali in campionato. A discapito di Leonardelli, la rete dei ciociari arriva all'88esimo su un rigore, trasformato da Chichero.

PRIMAVERA femminile: Fiorentina 3-1 Inter

Doppia Andreoni e Baccaro bastano a stendere l'Inter che segna solo un gol al Viola Park. Così facendo, le viola raggiungono il quinto posto in classifica, ma si trovano comunque a -13 dalla zona playoff.

Partita a senso unico quella dei classe 2008: i ragazzi di mister Capparella hanno asfaltato il Milan grazie alle reti di Martini, Perrotti, Pietropaolo, Guidorizzi e Cianciulli.

Anche i ragazzi di Guberti hanno potuto festeggiare la Pasqua tranquilli, dopo essersi confermati "la capolista", volando a +4 dall'Empoli. Nel successo contro il Catanzaro sono arrivati ben 4 gol, di cui: un doppio Nwagwu, Bianchini e un autogol "ottenuto" da Barzagli, che faceva il suo esordio da sottoetà.

UNDER 16 e UNDER 15:hanno riposato. I classe 2011 affrontavano un torneo a Sacile, Pordenone.