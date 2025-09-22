Bonacina sbaglia anche il microfono, Pioli il modulo. L’esordio di Marisa

Le pagelle a tutto campo di Fiorentina-Como

Il ViolAutore 22 settembre 2025 (modifica il 22 settembre 2025 | 09:08)

3 al microfono dell'arbitro. Non ha funzionato quando Bonacina doveva spiegare il motivo della revoca del rigore al Como, un po' come non ha funzionato il direttore di gara. Troppo inesperto con i suoi soli 6 gettoni in serie A per una partita cosi' delicata

4 al secondo tempo della Firoentina. Una metamorfosi inspiegabile quella dell'intervallo, per la squadra di Pioli. Dopo una discreta prima parte, nella ripresa è parso tutto sbagliato. E il vero dramma è che giocare solo meta' partita è una costante di questo disastroso inizio di stagione.

5 al nuovo modulo. Il 4-4-2 puo' anche essere una buona idea, soprattutto quando le cose non vanno bene. Ma perché, allora, cedere tutti gli esterni di ruolo in estate? Giocare con Fazzini (che ha altre caratteristiche) ala sinistra e il debuttante Fortini sull'altro lato per buona parte della gara non è il massimo per una squadra che punta a un piazzamento europeo.

6 all'atteggiamento del pubblico. Giusti l'incitamento iniziale e anche la dura contestazione al fischio finale. Un solo dubbio: chi invita Pioli a tornare in Arabia o ne chiede l'esonero, ricorda che lo ha società lo ha scelto per provare ad aprire un ciclo facendogli firmare un ricco triennale? La classifica è terribile, non c'è dubbio, ma avrebbe senso cambiare guida tecnica cosi' presto?

8 alla tifosa centenaria Marisa. A parte il gol di Mandragora, difficile trovare note liete in una serata del genere. Premiamo allora l'idea della società di invitare al Franchi la signora di 100 anni che non ci aveva mai messo piede in vita sua. Magari, almeno lei, si è anche divertita.