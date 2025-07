Bagno di folla al Viola Park: l’entusiasmo del tifo è impressionante

«Questa stagione, con il nucleo che è rimasto e coi nuovi innesti - ha spiegato - la Fiorentina può tornare com-petitiva. Sono molto contento dell'atmosfera che respiro e in particolare del ritorno di Pioli» il pensiero del fran-cese, che poi ha detto la sua sulla scelta da parte del club di promuovere Martinelli come vice-De Gea: «Lo spazio che Stefano gli garantirà servirà come esperienza: crearsi il portiere del futuro in casa è una gran cosa». Lo scrive la Nazione.