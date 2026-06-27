Gazzetta: “Tutto su Udogie. Il Tottenham chiede 40/50 mln, ma Paratici ci prova”

Destiny Udogie è il primo profilo per la fascia sinistra della Fiorentina: il Tottenham spara altissimo ma Paratici non si scoraggia

Destiny Udogie può tornare in Serie A. Il terzino del Tottenham è l' obiettivo principale del direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, deciso a rinnovare la corsia sinistra a causa della probabile partenza di Robin Gosens .

La trattativa con il club inglese si preannuncia complicata. Nel primo approccio tra le società, il Tottenham ha chiesto una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Si tratta di un prezzo fuori mercato per la Fiorentina, che non ha intenzione di investire una somma così alta per un difensore.