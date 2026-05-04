Roma e Fiorentina si sfidano all'Olimpico. Gasperini è a caccia di 3 punti pesantissimi nella corsa Champions, mentre i Viola di Vanoli vogliono togliersi uno sfizio in una stagione pessima. Ecco le formazioni ufficiali
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VIOLA NEWS senza categoria Formazioni ufficiali: Brescianini a centrocampo e Gud davanti. La scelta su Gosens
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Formazioni ufficiali: Brescianini a centrocampo e Gud davanti. La scelta su Gosens
Le formazioni ufficiali di Roma e Fiorentina
ROMA (3-4-2-1) Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini
FIORENTINA (4-3-3) De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Ndour, Brescianini; Harrison, Gudmundsson, Solomon. All. Vanoli
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