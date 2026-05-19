Botta e risposta in casa Lazio tra Sarri e Lotito. L'avventura del tecnico toscano, sogno dei tifosi viola, a Roma è giunta al termine e si accostano già alcuni nomi alla panchina biancoceleste.
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Corriere dello Sport
Sarri saluta e Lotito chiama 2 allenatori, entrambi ex Fiorentina
Secondo il Corriere dello Sport, come primi nomi per il dopo Sarri ci sarebbero 2 allenatori ex Fiorentina
Secondo il Corriere dello Sport, come primi nomi per il dopo Sarri ci sarebbero 2 allenatori ex Fiorentina: Raffele Palladino e Gennaro Gattuso.
Il primo Sarri, il breve interregno di Martusciello, Tudor, Baroni e il secondo Sarri. Sono gli allenatori che si sono seduti sulla panchina della Lazio dal marzo 2024, poco più di due anni. I tempi sembrano già maturi per iniziare a organizzare il prossimo casting del Lotito Show. I primi nomi iscritti portano a Palladino, in uscita dall’Atalanta. C’è la doppia candidatura Conceiçao-Almeyda, dal sapore laziale. Sergio è sotto contratto con l’Al-Ittihad, è subentrato a ottobre dopo l’addio al Milan. Sarebbe felice di ripartire in Italia con la Lazio. Matias ha rotto con il Siviglia nei mesi scorsi dopo i tre anni all’AEK Atene. In Spagna è finita male, per mesi è stato l’anima della squadra. Per i tifosi due personaggi magnetici, potrebbero avere un forte ascendente per il ritorno all’Olimpico. Una soluzione è stata caldeggiata più volte dal presidente, dopo Inzaghi e prima del ritorno di Sarri: Gennaro Gattuso. Dopo l’addio all’Italia ha avuto contatti con il Torino.
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