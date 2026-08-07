VN - Fiorentina, gli spunti dell'estate e il "ritardo" di Mastantuono

In uscita a centrocampo uno dei nomi più osservati è Nicolò Fagioli. L'ex Juventus resta un elemento importante del progetto viola, ma non è considerato incedibile: davanti a un'offerta significativa, intorno ai 30 milioni e soprattutto dalla Premier League, la Fiorentina potrebbe sedersi al tavolo.

In caso di partenza, il primo nome sul taccuino resta Kristian Thorstvedt. Il centrocampista norvegese ha espresso al Sassuolo la volontà di cambiare squadra e i viola seguono con attenzione l'evolversi della situazione. Sul fronte delle uscite è ormai ai dettagli anche la cessione di Nicolas Valentini all'Alavés.

Il difensore argentino, dopo aver rifiutato il Gremio, è vicino al trasferimento a titolo definitivo in Liga. L'operazione dovrebbe garantire alla Fiorentina un incasso tra i 2 e i 3 milioni di euro, oltre a una plusvalenza piena visto che il centrale era arrivato a parametro zero. Lo scrive il Corriere dello Sport.