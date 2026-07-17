Andrea Ritorni, procuratore di Croci e Kayode, ha parlato al "A Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS senza categoria Ritorni: “Che successo per Croci. Ecco cosa mi dicono dal VP”
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Ritorni: “Che successo per Croci. Ecco cosa mi dicono dal VP”
Andrea Ritorni, procuratore di Croci e Kayode, ha parlato al "A Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno. Ecco le sue parole
Contratto Croci? Un bellissimo traguardo. Si lavorava da mesi per mettere nel dettaglio questo accordo, è andato tutto a buon fine e sono felice. Se lo merita e questo è un bel segnale che dà il club anche al calcio italiano. Adesso serve umiltà e stare con i piedi per terra. Federico sta facendo molto bene la preparazione, me lo dicono dal Viola Park. Under 23? Costi elevati, serve un struttura importante. Paratici? Sta facendo un grande lavoro. Era un po' che non la vedevo così sul mercato. Grosso? Mi è sempre piaciuto, dialoga bene con i giocatori.
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