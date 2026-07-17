Alessandro Bocci, noto giornalista, ha analizzato il mercato della Fiorentina ma non solo. Ecco le sue parole al "A Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno:
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Bocci: “Koleosho come Koopmeniers alla Juve. Kean? Non so se rimarrà”
Alessandro Bocci, noto giornalista, ha analizzato il mercato della Fiorentina ma non solo. Ecco le sue parole al "A Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno
Sono sorpreso anche io, nel vedere questo mercato della Fiorentina. Non era programmabile. Allo stesso tempo sono felice, Fabio Paratici sta seguendo un piano ben preciso. Adesso bisogna vedere le cessioni, se riuscirà a far partire gli esuberi. Non prendere esterni? Sarà una strategia. Magari ha chiuso i giocatori fattibili adesso. Koleosho, per esempio, si è complicato. Così come Bakayoko. Credo sia una questione di opportunità che volontà. Koleosho mi ricorda la trattativa della Juventus con Koopmeniers. Comuzzo? La Fiorentina giocherà con 4 centrali, lo spazio è ridotto. Ma io non lo cederei, 2 anni fa il Napoli era pronto a pagarlo 45 milioni di euro. Farei una grande riflessione. Kean? La Fiorentina fa fatica a trovare un giocatore più forte di Moise, ma non sarei così certo della sua permanenza. Non so cosa farà la Fiorentina con 40 milioni, che comunque lo cederà solo dopo un'offerta irrinunciabile.
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