Giampaolo Marchini, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, ha analizzato il momento della Fiorentina. Ecco le sue parole al "A Pranzo con il Pentasport":
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Marchini: “Atta un colpo alla Nico Gonzalez. Prenderei Vergara dal Napoli”
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Marchini: “Atta un colpo alla Nico Gonzalez. Prenderei Vergara dal Napoli”
Giampaolo Marchini, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, ha analizzato il momento della Fiorentina. Ecco le sue parole al "A Pranzo con il Pentasport"
Con Paratici si nota un cambio di strategia societaria. Adesso la Fiorentina prende quello che ritiene sia utile per costruire dalla squadra. Questa è una squadra di prospettiva e non è banale come cosa. Atta lo vedo un colpo alla Nico Gonzalez. Prendere giovani di prospettiva, sopratutto rivendibili. Gli scorsi anni le risorse c'erano, ma sono state usate male. Kean? Non sono convintissimo della sua permanenza. Lucca e Pinamonti? Lucca non mi piace, cercherei altro. A me piace molto Vergara del Napoli. Le idee non mancano e non tutte costano 80 milioni. Difesa? C'è da capire cosa fare con Comuzzo. Io lo terrei, non bisogna guardare la scorsa stagione. E' andato male tutto, sarebbe sbagliato farsi condizionare.
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