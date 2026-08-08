Dopo il prezioso 1-1 contro il Manchester City, Maya Cherubini, autrice del gol della Fiorentina, ha raccontato le emozioni per una rete arrivata contro le campionesse d’Inghilterra.

"In realtà, ti dico la verità, sul momento non avevo nemmeno realizzato. Poi ho visto le ragazze che mi venivano addosso e ho detto: “Eh, mi sa che ho segnato io”. Non è una cosa a cui sono tanto abituata, quindi penso di non averlo realizzato nemmeno adesso, sinceramente".

Una rete che arriva al termine di una prestazione molto positiva della squadra: "Noi siamo entrate in campo convinte di poter dare il 100%. Stiamo lavorando tanto, ci sono tante cose buone da prendere da questa partita, ma anche tanto da migliorare. Speriamo di poter prendere il buono da questa partita e portarlo in campionato".

Tra due settimane inizierà la Serie A Women’s Cup e il risultato contro il City può rappresentare una spinta importante anche sul piano mentale: "Sicuramente. Noi siamo sempre concentrate. Come dice il mister, siamo sempre focus sul nostro obiettivo. Credo che questa prestazione sicuramente ci aiuti con il morale e con l’autostima".

Cherubini, però, invita la Fiorentina a non perdere la concentrazione: "Non dobbiamo nemmeno finire sulle nuvole. Restiamo con i piedi per terra e continuiamo a lavorare come facciamo ogni giorno".