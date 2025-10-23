Pioli (conf): “Felice di chi ha giocato meno. Oggi determinati e aggressivi”

Il tecnico viola soddisfatto dopo il 3-0 di Vienna: “Equilibrio e aggressività le chiavi. In questo momento dobbiamo giocare con due giocatori offensivi”

Redazione VN 23 ottobre 2025 (modifica il 23 ottobre 2025 | 22:03)

Dopo la netta vittoria in Conference League contro il Rapid Vienna, Stefano Pioli si è presentato in conferenza stampa con il volto sereno di chi ha finalmente rivisto la sua Fiorentina reagire. Il tecnico ha sottolineato come la squadra abbia interpretato la partita nel modo giusto, puntando su compattezza e spirito di sacrificio:

“L’abbiamo interpretata bene. Abbiamo dimostrato grande determinazione e grande aggressività. Non conta se la fai alta o bassa, l’importante è l’intensità individuale. In momenti come questi devi pensare a una partita alla volta e concentrarti su quello che puoi fare bene. Oggi ci siamo riusciti”.

Il tecnico viola ha apprezzato anche la crescita di diversi elementi meno impiegati finora:

“Ci sono state prestazioni positive anche di ragazzi che avevano giocato poco. Sono contento della risposta del gruppo. Peccato non aver chiuso il primo tempo con il secondo gol, ma la partita l’abbiamo sempre controllata”.

Sull’assetto tattico, Pioli ha confermato la volontà di mantenere equilibrio e solidità:

“In questo momento dobbiamo giocare con due giocatori offensivi. Così la squadra riesce a essere più compatta e pericolosa. Tre punte oggi non ce lo possiamo permettere, dobbiamo pensare all’equilibrio e alla continuità”.

Infine, un pensiero alla gestione del gruppo e alla prossima sfida di campionato contro il Bologna:

“Adesso dobbiamo ributtarci in campionato con la stessa determinazione. L’idea è di gestire giocando, alternando i nostri giocatori offensivi a seconda della partita. Servono equilibrio e continuità. Allenare grandi giocatori è facile, perché sono i primi a dare l’esempio”.