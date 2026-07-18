Bressan: “Mercato scoppiettante. Grosso? Gli alibi saranno pochi”

“Direi che il mercato della Fiorentina finora è stato scoppiettante. Tutti gli acquisti sono stati fatti in maniera rapida, permettendo al tecnico di avere i giocatori a disposizione già dall’inizio del ritiro. Questo dimostra che i viola stanno lavorando molto bene”.

Secondo l’ex calciatore, però, il mercato non può ancora considerarsi concluso, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo:

“Forse manca ancora qualcosa, perché dopo i colpi arrivati a centrocampo e in difesa servirà intervenire anche davanti. Atta e Oulai rappresenteranno due giocatori importantissimi e completeranno molto bene un centrocampo già ben assortito”.

Bressan ha poi analizzato anche gli altri innesti arrivati in estate:

“La stessa cosa vale per Viery e Dragusin in difesa, senza dimenticare l’arrivo di Jimenez sulla fascia destra. Adesso però manca sicuramente qualcosa in attacco, soprattutto sugli esterni. Sappiamo bene come Grosso basi il suo calcio sul 4-3-3 e per questo gli esterni, anche eventualmente a piede invertito, diventano fondamentali. Aspettiamo ancora qualche colpo da Paratici”.

L’ex viola ha evidenziato anche il ritorno di entusiasmo della piazza dopo una stagione complicata:

“È bello che dopo un anno disastroso come l’ultimo la tifoseria viola inizi nuovamente a ritrovare entusiasmo”.

“Grosso avrà molta pressione, gli alibi saranno pochi” — Bressan ha poi parlato del nuovo tecnico della Fiorentina, Fabio Grosso, sottolineando il peso delle aspettative che accompagneranno il suo lavoro:

“È un allenatore giovane ma allo stesso tempo maturo. Purtroppo gli allenatori vivono sempre con la spada di Damocle dei risultati e credo che a Firenze questo aspetto sarà ancora più evidente”.

Secondo l’ex centrocampista, il grande cambiamento rispetto al passato è soprattutto legato alla presenza di una figura come Paratici:

“La cosa principale che è cambiata è il direttore sportivo. Lo si è già visto in queste prime settimane di mercato: ci sono stati cambiamenti importanti e un modo diverso di lavorare”.

Proprio per questo, Bressan ritiene che Grosso dovrà convivere con una pressione elevata:

“Mi immagino che avrà sicuramente molta pressione addosso. Dopo la scorsa stagione disastrosa e con questa campagna acquisti, le aspettative della piazza cresceranno inevitabilmente. Gli alibi per lui saranno pochi”.

“Kean deve essere il punto terminale della Fiorentina” — Infine, Bressan ha dedicato un passaggio a Moise Kean, considerato uno degli elementi chiave della nuova Fiorentina:

“Molto dipenderà da come starà il centravanti. Puoi preparare tutto nei minimi dettagli in difesa e a centrocampo, ma poi se Kean non fa gol o ripete una stagione come quella dello scorso anno diventa difficile emergere”.

Secondo l’ex viola, anche l’attaccante dovrà assumersi le proprie responsabilità:

“Anche lui, essendo un giocatore importante, avrà pressioni e responsabilità. Però per come l’ho visto nei primi allenamenti mi sembra abbia un entusiasmo diverso rispetto ai mesi scorsi”.

La speranza di Bressan è che il nuovo ambiente possa aiutare Kean a crescere ulteriormente:

“Con questa ventata di aria nuova mi auguro che possa crescere ancora e diventare il punto terminale decisivo della Fiorentina di Grosso”.