Oulai, Pedullà contro la Fiorentina: “Regole comunicative calpestate. Con Rocco…”

“Ci rendiamo conto di vivere in un mondo particolare dove le regole vengono spesso (se non sempre) calpestate. Ma negli ultimi giorni abbiamo assistito a un paio di situazioni che vanno oltre i limiti. La comunicazione dovrebbe essere capace e neutrale su certe notizie così delicate. Oppure non intervenire, come nel caso della Fiorentina e Oulai. Scrissero al mondo, nei primi giorni di luglio, che Oulai non sarebbe stato un colpo, negando il semplice interesse e la minima possibilità di organizzare una trattativa. Avrebbero potuto stare in silenzio, sarebbe stato meglio”, ha scritto il giornalista.