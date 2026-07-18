Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha dedicato un passaggio alla trattativa che ha portato Chris Inao Oulai alla Fiorentina, soffermandosi soprattutto sulla gestione comunicativa dell’operazione da parte del club viola.
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Oulai, Pedullà contro la Fiorentina: “Regole comunicative calpestate. Con Rocco…”
Nel suo editoriale pubblicato sul sito ufficiale, Pedullà ha evidenziato come, secondo il suo punto di vista, la comunicazione della Fiorentina abbia gestito in maniera poco efficace le prime fasi della trattativa con il centrocampista ivoriano.
“Ci rendiamo conto di vivere in un mondo particolare dove le regole vengono spesso (se non sempre) calpestate. Ma negli ultimi giorni abbiamo assistito a un paio di situazioni che vanno oltre i limiti. La comunicazione dovrebbe essere capace e neutrale su certe notizie così delicate. Oppure non intervenire, come nel caso della Fiorentina e Oulai. Scrissero al mondo, nei primi giorni di luglio, che Oulai non sarebbe stato un colpo, negando il semplice interesse e la minima possibilità di organizzare una trattativa. Avrebbero potuto stare in silenzio, sarebbe stato meglio”, ha scritto il giornalista.
Pedullà ha poi aggiunto che, indipendentemente dalle dichiarazioni iniziali, l’operazione sarà comunque destinata a essere celebrata: “Perché in ogni caso il colpo sarà celebrato, un grande colpo e ci mancherebbe, ma la gestione comunicativa no”.
Poi continua: “Con l’indimenticabile Rocco Commisso certe cose non sarebbero accadute: un giorno venne fuori la notizia di Daniele De Rossi favorito per diventare l’allenatore della Fiorentina, il numero uno la smentì con talmente tanta forza che magari i contatti c’erano stati ma da quel momento in poi fine delle trasmissioni. Altri tempi”.
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