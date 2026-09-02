La cessione di Rolando Mandragora al Torino ha lasciato un pizzico di delusione nel cuore dei tifosi viola. Al di là del giocatore il centrocampista aveva creato un legame particolare con la città diventando quasi un fiorentino acquisito. Insomma, uno di quegli addii che non vorresti arrivassero mai. Ma, aspetto emotivo a parte, Mandragora ha sempre dato un grande contributo alla squadra.

Difficile non notare il suo atteggiamento da leader in campo con parole di incitamento nei confronti dei compagni. E in una rosa completamente rivoluzionata, con tanti elementi giovani, il suo carisma sarebbe potuto rappresentare un punto di riferimento importante. Lo stesso Mandragora, ai nostri microfoni durante il ritiro in Inghilterra, ha confermato come il suo sia un modo per tenere alta l'attenzione del gruppo.

Chi ci darà i gol di Rolly?

dal punto di vista delle prestazioni. Da sottolineare soprattutto il dato relativo ai gol: dai quattro gol della prima stagione, fino agli otto dell'ultimo anno, passando per le nove reti del 2024/25 in tutte le competizioni.. Un tiro a cui Rolly, col tempo, ha abituato i tifosi viola.

Adesso però si apre un interrogativo: chi darà alla Fiorentina i gol di Mandragora? Ndour lo scorso anno ha dimostrato di avere un certo feeling con la porta, ma il classe '97 ha comunque segnato di più. L'altro profilo dal quale è possibile aspettarsi delle reti è Arthur Atta. Tuttavia, sarà il campo a dimostrare se la scelta di cedere Mandragora sia stata quella giusta o se, invece, il giocatore si rivelerà un rimpianto. E già la partita proprio con il Torino potrebbe dare delle risposte.