Rolando Mandragora lascia la Fiorentina e torna al Torino. È ufficiale il trasferimento del centrocampista, il contratto è stato depositato, adesso l'ormai ex calciatore viola è pronto a salutare Firenze per fare ritorno a Torino con un contratto che lo legherà ai Granata fino al 2029 con opzione per un ulteriore anno.

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