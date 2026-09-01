Mbala Nzola saluta Firenze e va a Cagliari. Trasferimento a titolo definitivo per l'attaccante angolano

Redazione VN
Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg

VIDEO - Mille ruoli, tanti gol e la meraviglia all'Arsenal: ecco Pedro Gonçalves

Mbala Nzola lascia la Fiorentina e diventa un nuovo giocatore del Cagliari. È ufficiale il trasferimento dell'attaccante angolano, il contratto è stato depositato. Nzola, a differenza da quanto trapelato inizialmente, saluterà la Fiorentina a titolo definitivo. Per il giocatore contratto di un anno con opzione di rinnovo.

ACF Fiorentina v AC Monza - Serie A TIM

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti