Mbala Nzola saluta Firenze e va a Cagliari. Trasferimento a titolo definitivo per l'attaccante angolano
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Mbala Nzola lascia la Fiorentina e diventa un nuovo giocatore del Cagliari. È ufficiale il trasferimento dell'attaccante angolano, il contratto è stato depositato. Nzola, a differenza da quanto trapelato inizialmente, saluterà la Fiorentina a titolo definitivo. Per il giocatore contratto di un anno con opzione di rinnovo.
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