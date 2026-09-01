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Mbala Nzola lascia la Fiorentina e diventa un nuovo giocatore del Cagliari. È ufficiale il trasferimento dell'attaccante angolano, il contratto è stato depositato. Nzola, a differenza da quanto trapelato inizialmente, saluterà la Fiorentina a titolo definitivo. Per il giocatore contratto di un anno con opzione di rinnovo.