Visite mediche concluse per Eddy Kouadio, nuovo rinforzo del Monza. Il difensore classe 2006 di proprietà della Fiorentina, dopo una lunga trattativa con l'Avellino, ha scelto la Brianza per la sua prima esperienza in Serie A. All'uscita dalla clinica in città, il centrale si è mostrato carico davanti alla stampa, esclamando un netto: "Sono pronto!".
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Monza, visite mediche per Kouadio: “Sono pronto!”
Eddy Kouadio è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con il Monza e si dice pronto dopo aver sostenuto le visite mediche
Subito dopo i test clinici, il giocatore si è trasferito al centro sportivo di Monzello. Lì completerà gli ultimi passaggi burocratici e firmerà i contratti ufficiali per formalizzare il suo trasferimento in biancorosso.
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