"Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, concedendo qualcosa, contro una squadra forte"
VIDEO VN - Firenze sceglie, basta Grosso. Adesso palla a Paratici
Pietro Comuzzo, difensore del Torino, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:
Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, concedendo qualcosa, contro una squadra forte. Noi abbiamo fatto la nostra partita e siamo stati bravi a rimanere fino alla fine e riprendere la gara. Firenze? Tornare qui è un'emozione unica e particolare. Penso però solo al Torino e a fare bene. Mastantuono? Il mister mi mette anche a sinistra, cerco di essere più aggressivo possibile. Un nuovo campionato per il Toro? Con il calciomercato finito sappiamo chi siamo, adesso dobbiamo trovare una nuova alchimia tra di noi. La cessione? Andare via da qua mi è dispiaciuto, ci rimani male. Ma adesso penso a fare bene qui.
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