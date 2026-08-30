Ceduto anche Eman Kospo, il bosniaco arrivato l'estate scorsa dal Barcellona: lo prende l'ambizioso Mantova ma in prestito con obbligo di riscatto condizionato
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Eman Kospo lascia la Fiorentina: come emerso qualche giorno fa, il difensore si unisce ufficialmente alla causa del Mantova in Serie B, ma non a titolo definitivo come sembrava: ecco il comunicato.
Mantova 1911 annuncia l'ingaggio di Eman Kospo dalla Fiorentina. Difensore classe 2007, Eman arriva a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Bosniaco con cittadinanza svizzera, Eman ha già esordito con la maglia della nazionale maggiore nonostante la giovane età. Vestirà la casacca biancorossa numero 75 ed è già a disposizione di Mister Francesco Modesto per la gara di oggi contro l'Empoli. Benvenuto a Mantova Eman!
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