Il momento d'oro di Nicolò Fagioli si divide sapientemente tra la centralità trovata nel progetto tecnico di Paolo Vanoli e le soluzioni tattiche regalate al commissario tecnico Roberto Mancini in Nazionale. Una continuità di prestazioni e di crescita caratteriale che apre scenari stuzzicanti anche per il futuro del centrocampo della Fiorentina.

La metamorfosi in Azzurro e la suggestione Oulai

Come sottolineato sulle pagine de La Nazione, la prova offerta dal classe 2001 in Turchia-Italia nei panni di mezzala "alla Verratti" ha mostrato un giocatore dinamico, capace di portare sostanza, disciplina nel possesso palla e qualità nell'inserimento alle spalle delle punte. Se per Vanoli resta prima di tutto il regista fondamentale a cui affidare le chiavi del gioco viola, la versione azzurra di Fagioli suggerisce nuove ed stuzzicanti alternative tattiche.

Con Fagioli impiegato da mezzala o da costruttore avanzato, potrebbe infatti prendere quota la convivenza con Oulai. I due interpreti garantirebbero un mix esplosivo di muscoli, qualità e spettacolo, elevando il livello della manovra gigliata. Un'opzione che al contempo andrebbe a stimolare la ricerca dei giusti equilibri, considerando anche la presenza di Atta e la necessità di non sbilanciare troppo il reparto.

Leadership e maturità: il nuovo punto di riferimento viola

Al di là delle mattonelle occupate in campo, ciò che emerge con prepotenza è l'incremento di personalità mostrato dall'ex Juventus. Fagioli sta dimostrando di possedere la stoffa e il carisma del leader vero, trasformandosi in una guida preziosa per la crescita dei tanti giovani arrivati durante l'ultimo mercato e affiancando pilastri d'esperienza come David De Gea nella gestione dello spogliatoio.