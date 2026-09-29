"È un giocatore fortissimo se si allineano una serie di componenti"
Azzurri pizzicati nell’orgoglio, reazione da italiani. Vanoli, adesso pizzica i nostri viola
Ospite ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato la prestazione di Nicolò Fagioli in Turchia-Italia di Nations League. Le sue parole:
Per me Fagioli è il nostro miglior centrocampista di regia con distacco del campionato. Poi non ha le caratteristiche, per esempio, che hanno Cristante e Locatelli in fase di assorbimento degli avversari, chiusura delle diagonali, diciamo di un lavoro più difensivo e aerobico che altro, ma a giocare a calcio Fagioli gioca come nessuno nel nostro campionato e nel nostro paese. Poi non è stato bravo in alcune situazioni extracampo, in campo deve migliorare nel pensiero negativo, ma Fagioli ha il talento, la visione, la comprensione del testo calcistico dei campioni, non dei grandi giocatori, dei campioni. È un giocatore fortissimo se si allineano una serie di componenti, cioè se la squadra gioca in un certo modo, se lui ci sta con la testa, eccetera eccetera eccetera eccetera, ma non hai tanti giocatori del livello di Fagioli dal punto di vista della comprensione calcistica.
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