La lista completa dei giocatori che hanno indossato la maglia numero 30 della Fiorentina da quando esiste la numerazione fissa

Roberto Vinciguerra
Vinciguerra V100LA Paganelli

Vinciguerra: "Nascita Fiorentina, l'importanza di Arrigo Paganelli"

Di seguito la lista completa di tutti i giocatori che hanno indossato la maglia numero 30 della Fiorentina da quando esiste la numerazione fissa (1995-96):

1995-96 Luca Vigiani
1996-97 Daniele Beltrammi
1997-98 Alessandro Agostini
1998-99 Riccardo Taddei
1999-00 Marco Mugnaini
2000-01 Mauro Bressan
2001-02 Alex Manninger
2003-04 Bjorn Runstroem
2004-05 ----------
2005-06 Luca Toni
2006-07 Luca Toni
2007-08 ----------
2008-09 Sergio Almiron
2009-10 ----------
2010-11 Nikola Gulan
2011-12 ----------
2012-13 Luca Toni
2013-14 Ryder Matos
2014-15 Khouma El Babacar
2015-16 Khouma El Babacar
2016-17 Khouma El Babacar
2017-18 Khouma El Babacar
2018-19 Giorgios Antzoulas
2019-20 ----------
2020-21 Eduard Dutu
2021-22 Luca Ranieri
2022-23 ----------
2023-24 Tommaso Martinelli
2024-25 Tommaso Martinelli
2025-26 Tommaso Martinelli
2026-27 Franco Mastantuono
30 viola
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