La lista completa dei giocatori che hanno indossato la maglia numero 30 della Fiorentina da quando esiste la numerazione fissa
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Di seguito la lista completa di tutti i giocatori che hanno indossato la maglia numero 30 della Fiorentina da quando esiste la numerazione fissa (1995-96):
|1995-96 Luca Vigiani
|1996-97 Daniele Beltrammi
|1997-98 Alessandro Agostini
|1998-99 Riccardo Taddei
|1999-00 Marco Mugnaini
|2000-01 Mauro Bressan
|2001-02 Alex Manninger
|2003-04 Bjorn Runstroem
|2004-05 ----------
|2005-06 Luca Toni
|2006-07 Luca Toni
|2007-08 ----------
|2008-09 Sergio Almiron
|2009-10 ----------
|2010-11 Nikola Gulan
|2011-12 ----------
|2012-13 Luca Toni
|2013-14 Ryder Matos
|2014-15 Khouma El Babacar
|2015-16 Khouma El Babacar
|2016-17 Khouma El Babacar
|2017-18 Khouma El Babacar
|2018-19 Giorgios Antzoulas
|2019-20 ----------
|2020-21 Eduard Dutu
|2021-22 Luca Ranieri
|2022-23 ----------
|2023-24 Tommaso Martinelli
|2024-25 Tommaso Martinelli
|2025-26 Tommaso Martinelli
|2026-27 Franco Mastantuono
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