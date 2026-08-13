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Il campione di lancio del peso e grandissimo tifoso viola, Leonardo Fabbri, ha parlato a La Nazione anche di Fiorentina. Le sue parole, partendo dall'amicizia che aveva con Rocco Commisso:

Proprio ieri mi ha mandato un messaggio il figlio Joseph, che ne ha preso il posto, per farmi i complimenti e invitarmi alla festa per i 100 anni Viola. Fiorentina? Complimenti a chi la sta costruendo perché sulla carta è forte e mi piace un sacco.