La stagione della Fiorentina è iniziata subito con un successo contro il Benevento in Coppa Italia, dove i viola non conquistavano una vittoria da oltre due anni. L'ultima affermazione della Fiorentina in Coppa Italia nei tempi regolamentari risaliva, infatti, al 3 aprile 2024, in occasione dell'andata della semifinale contro l'Atalanta (1-0 a Firenze con gol di Mandragora). Dopo quella vittoria i viola, in sequenza, avevano perso contro l'Atalanta nella gara di ritorno, avevano perso ai calci di rigore contro l'Empoli il 5 dicembre 2024 negli ottavi di finale ed avevano nuovamente perso, sempre a Firenze e sempre in occasione degli ottavi di finale, lo scorso 27 gennaio contro il Como. Contro il Benevento, quindi, la Fiorentina ha spezzato quell'astinenza da vittorie in Coppa Italia che durava da 2 anni e 4 mesi. Il record negativo resta quello di 2 anni e 10 mesi (periodo marzo 2015-gennaio 2017). Da evidenziare il fatto che, nel suo passato, la Fiorentina è arrivata a vincere una gara di Coppa Italia anche dopo 3 anni e 2 mesi dal precedente successo, nel periodo fra il maggio 2001 (quando i viola alzarono per l'ultima volta il trofeo) e l'agosto 2004, ma con un'eccezione non di poco conto, visto che la squadra viola non aveva preso parte alle due edizioni post fallimento. Un altro record assoluto negativo evitato è stato quello di venir eliminata per la terza volta consecutiva subito dopo la partita d'esordio. Chiudiamo ricordando che, comunque, quello attuale è uno dei peggiori periodi della Fiorentina in Coppa Italia. Nelle ultime 9 partite disputate negli ultimi 3 anni e 4 mesi, infatti, la squadra viola ha ottenuto 2 vittorie, 4 pareggi (con due "lotterie" dei rigori a favore ed una contraria) e 3 sconfitte ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI IMPEGNI STAGIONALI DELLA FIORENTINA 2026-27

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PROGRAMMA SECONDO TURNO [Ascoli-Genoa]-[Catanzaro-Sudtirol] 02/09 [Lazio-Mantova]-[Lecce-Palermo] 02/09 [Torino-Carrarese]-MONZA 02/09 PARMA-[Cremonese-Sampdoria] 02/09 CAGLIARI-[Verona-Entella] 02/09 [Sassuolo-Cesena]-[Frosinone-Juve Stabia] 02/09 [Udinese-Padova]-[Venezia-Modena] 02/09 FIORENTINA-[Pisa-Empoli] 02/09