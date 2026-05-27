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VIOLA NEWS statistiche Serie A – Nell’ultimo quarto di secolo la posizione media dei viola è il 9° posto

Le posizioni medie in Serie A

Serie A – Nell’ultimo quarto di secolo la posizione media dei viola è il 9° posto

Serie A – Nell’ultimo quarto di secolo la posizione media dei viola è il 9° posto - immagine 1
Tutte le posizioni medie in Serie A conseguite dalla Fiorentina in base a due periodi: quarti di secolo e singoli decenni
Roberto Vinciguerra
Roberto Vinciguerra Redattore 

Di seguito le posizioni medie raggiunte dalla Fiorentina in Serie A, divise per quarti di secolo e per singoli decenni  ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA

Posizione mediaStagioni Serie AQuarto di secolo
8,3°161926-1951
4,7°251951-1976
7,5°241976-2001
9,0°232001-2026

 

Posizione mediaStagioni Serie ADecennio
6,2°51926-1936
9,7°61936-1946
6,4°101946-1956
3,6°101956-1966
6,1°101966-1976
5,6°101976-1986
10,2°91986-1996
9,4°81996-2006
6,4°102006-2016
10,0°102016-2026

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