Di seguito le posizioni medie raggiunte dalla Fiorentina in Serie A, divise per quarti di secolo e per singoli decenni ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA
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VIOLA NEWS statistiche Serie A – Nell’ultimo quarto di secolo la posizione media dei viola è il 9° posto
Le posizioni medie in Serie A
Serie A – Nell’ultimo quarto di secolo la posizione media dei viola è il 9° posto
Tutte le posizioni medie in Serie A conseguite dalla Fiorentina in base a due periodi: quarti di secolo e singoli decenni
|Posizione media
|Stagioni Serie A
|Quarto di secolo
|8,3°
|16
|1926-1951
|4,7°
|25
|1951-1976
|7,5°
|24
|1976-2001
|9,0°
|23
|2001-2026
|Posizione media
|Stagioni Serie A
|Decennio
|6,2°
|5
|1926-1936
|9,7°
|6
|1936-1946
|6,4°
|10
|1946-1956
|3,6°
|10
|1956-1966
|6,1°
|10
|1966-1976
|5,6°
|10
|1976-1986
|10,2°
|9
|1986-1996
|9,4°
|8
|1996-2006
|6,4°
|10
|2006-2016
|10,0°
|10
|2016-2026
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