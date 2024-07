Amichevoli Serie A – I risultati di oggi. Como ok con i gol di due ex viola

La seconda sfida tra squadre di Serie A (la prima è stata Genoa-Venezia sabato scorso) finisce 3-1. Nel quartier generale del Cagliari la spunta il Como, già in ottima condizione. Cesc Fabregas, per la prima volta ufficialmente in panchina in Italia - come riporta gazzetta.it - si presenta così con una squadra che, in attesa di ulteriori rinforzi (Audero in porta e Mazzitelli in mezzo) è quadrata, strutturata e attenta. LEGGI IL CALENDARIO E TUTTI I RISULTATI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DISPUTATE DALLE SQUADRE DI SERIE A