66 anni fa la rossa Fiorentina mise ko il Real nella rivincita dei “Campioni”!

Didì, Di Stefano e Puskas, il trio d’attacco avversario, facevano paura e il tecnico viola Carniglia, cacciato proprio da Bernabeu dal Real pochi mesi prima, ammise: “Sarebbe una follia sperare in una vittoria”. Dalle 21:30, in un catino reso bollente dal tutto esaurito (quasi 60.000 i presenti), fu gara vera.
I gigliati, vestiti di rosso “fuoco”, attaccarono subito. Trascinata dal grande Montuori, affamato di vendetta, la Fiorentina si portò sul 2-0 grazie ad un assist dello stesso Miguel per Lojacono e ad un gol personale dopo uno scambio con Hamrin. Puskas accorciò su punizione. Nella ripresa successe di tutto. Horn non vide un rigore solare su Hamrin. Montuori, accecato dalla rabbia, falciò Zarraga davanti alla panchina spagnola, apriti cielo: rissa generale col capitano Chiappella protagonista nelle vesti di battitore... libero. Servì l’intervento della celere per ricominciare la gara. Prima della fine Horn non vide, incredibilmente, un'evidente respinta con le mani di Santamaria su un tiro di Petris, riscatenando il pandemonio generale.
Il Real Madrid inseguì il pari, ma contro quella Fiorentina anche i 12 in campo (cioè i pluricampioni continentali... più l’arbitro) niente potettero, giustizia era stata fatta.
Per una notte la Fiorentina era campione d’Europa.
