66 anni fa la rossa Fiorentina mise ko il Real nella rivincita dei “Campioni”!

Il 9 settembre 1959 , in occasione dei festeggiamenti del centenario, il quotidiano "LA NAZIONE" organizzò un grande evento calcistico a Firenze in cui si sfidarono Fiorentina e Real Madrid , ossia due delle più forti squadre europee di quel periodo, con i blancos reduci dal poker in Coppe Campioni e la Fiorentina dallo scudetto del 1956, dai due secondi posti successivi e dalla finale di Coppa Campioni del 1957 persa proprio contro la squadra spagnola.

Quella gara assunse, quindi, un significato ben più concreto di una semplice sfida estiva. Si trattava di una vera e propria rivincita della finale europea del 1957, in cui il Real ebbe la meglio sui viola solo grazie ad un indegno arbitraggio dell’olandese Leopold Horn che, su indicazione degli spagnoli, venne chiamato a dirigere la “rivincita”. L’attesa in città fu spasmodica e i biglietti terminarono presto, al punto che lo speaker dello stadio, rivolgendosi ai migliaia di tifosi rimasti fuori, disse “Gli unici posti disponibili per vedere la gara si trovano sulla collina di Fiesole”.