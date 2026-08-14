Fabio Grosso sarà l'ottavo allenatore ad esordire sulla panchina della Fiorentina negli ultimi 11 anni
Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"
Di seguito le gare d'esordio dei singoli allenatori gigliati avvenute negli ultimi 10 anni ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI IMPEGNI STAGIONALI DELLA FIORENTINA 2026-27
|Sousa
|23/08/15 - Serie A
|Fiorentina-Milan
|2-0
|Pioli
|20/08/17 - Serie A
|Inter-Fiorentina
|3-0
|Iachini
|06/01/20 - Serie A
|Bologna-Fiorentina
|1-1
|Italiano
|13/08/21 - Coppa Italia
|Fiorentina-Cosenza
|4-0
|Palladino
|14/08/24 - Serie A
|Parma-Fiorentina
|1-1
|Galloppa
|06/11/25 - ECL
|Mainz-Fiorentina
|2-1
|Vanoli
|09/11/25 - Serie A
|Genoa-Fiorentina
|2-2
|Grosso
|14/08/26 - Coppa Italia
|Fiorentina-Benevento
|-
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