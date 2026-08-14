Il nuovo laterale della Fiorentina, Alex Jimenez, non sarà a disposizione per l'esordio stagionale contro il Benevento: la motivazione
VIDEO - G.Commisso arriva al Franchi: boato e abbracci col pubblico viola
Cambio dell’ultima ora per la Fiorentina in vista dell’esordio stagionale in Coppa Italia contro il Benevento. Alex Jimenez non sarà della partita a scopo precauzionale, come comunicato direttamente dalla società viola.
Una scelta che modifica così l’assetto sulla corsia destra. Fabio Grosso, infatti, ha deciso di affidarsi a Joao Mario (LA FORMAZIONE UFFICIALE), uno dei nuovi acquisti arrivati durante questa sessione di mercato. Il portoghese sarà dunque subito protagonista nella prima gara ufficiale della stagione, prendendo posto dal primo minuto sulla fascia destra.
Una scelta significativa anche considerando la situazione di Dodo, che resta ancora un giocatore della Fiorentina ma è al centro delle dinamiche di mercato. Al momento, però, Grosso guarda al presente e sceglie Joao Mario per il debutto ufficiale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA