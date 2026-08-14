Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha parlato a SportMediaset prima del calcio di inizio di Fiorentina-Benevento

Matteo Torniai
ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa Italia

VIDEO - G. Commisso arriva al Franchi: boato e abbracci col pubblico viola

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha parlato a SportMediaset prima del calcio di inizio di Fiorentina-Benevento:

"C’è tanta curiosità nel vederci. Abbiamo cambiato tanto ma sono sicuro che ci toglieremo grandi soddisfazioni. Sono arrivati giocatori con tanta qualità e ne siamo felici. Finalmente si inizia a giocare".

Su Fabio Grosso

"Farsi allenare dal mister è una grande emozione. Ci sta migliorando in tutto, soprattutto in difesa. Siamo pronti"
ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti