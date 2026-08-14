Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha parlato a SportMediaset prima del calcio di inizio di Fiorentina-Benevento
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Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha parlato a SportMediaset prima del calcio di inizio di Fiorentina-Benevento:
"C’è tanta curiosità nel vederci. Abbiamo cambiato tanto ma sono sicuro che ci toglieremo grandi soddisfazioni. Sono arrivati giocatori con tanta qualità e ne siamo felici. Finalmente si inizia a giocare".
Su Fabio Grosso
"Farsi allenare dal mister è una grande emozione. Ci sta migliorando in tutto, soprattutto in difesa. Siamo pronti"
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