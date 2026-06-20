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La Fiorentina nei campionati asimmetrici: pochi punti e fuori dall’Europa

La Fiorentina nei campionati asimmetrici: pochi punti e fuori dall’Europa - immagine 1
Inter dominatrice assoluta dei campionati "asimmetrici". Sono 8 le squadre davanti alla Fiorentina in questa particolare graduatoria
Roberto Vinciguerra
Roberto Vinciguerra Redattore 

Di seguito la graduatoria aggregata dei punti ottenuti dalle singole che hanno preso parte a tutti i 5 campionati "asimmetrici", cioè quelli con le giornate del girone di ritorno diverse da quelle del girone d'andata, disputati dalla stagione 2021-22---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO DELLA STAGIONE 2026-27 DELLA FIORENTINA

SquadraPunti  totaliPunti  mediPos.  media
INTER41883,6
NAPOLI38076,0
MILAN36472,8
JUVENTUS34268,4
ROMA33166,2
ATALANTA32565,0
LAZIO31863,6
BOLOGNA28657,2
FIORENTINA28557,0
TORINO24549,010°
UDINESE22444,812°
H. VERONA18036,014°

 

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