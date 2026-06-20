Di seguito la graduatoria aggregata dei punti ottenuti dalle singole che hanno preso parte a tutti i 5 campionati "asimmetrici", cioè quelli con le giornate del girone di ritorno diverse da quelle del girone d'andata, disputati dalla stagione 2021-22---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO DELLA STAGIONE 2026-27 DELLA FIORENTINA
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VIOLA NEWS statistiche La Fiorentina nei campionati asimmetrici: pochi punti e fuori dall’Europa
campionati asimmetrici
La Fiorentina nei campionati asimmetrici: pochi punti e fuori dall’Europa
Inter dominatrice assoluta dei campionati "asimmetrici". Sono 8 le squadre davanti alla Fiorentina in questa particolare graduatoria
|Squadra
|Punti totali
|Punti medi
|Pos. media
|INTER
|418
|83,6
|2°
|NAPOLI
|380
|76,0
|3°
|MILAN
|364
|72,8
|4°
|JUVENTUS
|342
|68,4
|5°
|ROMA
|331
|66,2
|5°
|ATALANTA
|325
|65,0
|5°
|LAZIO
|318
|63,6
|6°
|BOLOGNA
|286
|57,2
|9°
|FIORENTINA
|285
|57,0
|9°
|TORINO
|245
|49,0
|10°
|UDINESE
|224
|44,8
|12°
|H. VERONA
|180
|36,0
|14°
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