Maietta: “Dzeko, Ranieri e Kean devono trasmettere la propria rabbia al gruppo”

"La partita di domani è uno scontro diretto. Sinceramente vedere la Fiorentina in questo stato mi fa rimanere sotto shock . Il Verona ci ha abituato in questi anni nel lottare per la salvezza. Mi dispiace vedere la squadra viola ultima in classifica."

"Se dovessi scegliere un calciatore in grado di giocare domani non prenderei mai un giovane. In questo momento, soprattutto a Firenze dove la palla peserà 100 kili, un giovane andrebbe tanto in difficoltà . Il Verona potrebbe giocare anche per il pareggio. Fare un filotto di vittorie non è facile. Vanoli? Sta cercando di dare uno scossone all'ambiente. E' normale che soltanto i risultati aiutino in questa situazione. Magari la vittoria in Europa potrà servire in questo senso . Alla Fiorentina gira anche tutto male, era partita per arrivare in cima alla classifica e invece si trova in fondo."

La personalità nello spogliatoio viola

"Vedo tanta personalità nello spogliatoio viola. Dzeko, Ranieri, ma lo stesso Kean sono sei veterani della Serie A. Il problema è che devono trasmettere la propria rabbia al gruppo intero. Conosco Viti e Parisi, che sono giocatori straordinari, ma adesso sono in difficoltà."