L'ex allenatore viola Delio Rossi ha parlato a Radio Sportiva del momento della Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Delio Rossi chiaro: “La Fiorentina non può permettersi di retrocedere”
news viola
Delio Rossi chiaro: “La Fiorentina non può permettersi di retrocedere”
"Tutto l'ambiente dovrebbe fare un atto di reciproco convincimento che la realtà è questa"
Al di là della squadra, che non ci doveva stare in queste posizioni, è tutto l'ambiente che dovrebbe fare un atto di reciproco convincimento che la realtà è questa, cioè che sei ultimo e quest'anno devi solo pensare a mantenere la categoria. L'ambiente è fondamentale, perché magari ci sono partite da dentro o fuori che vanno male e tutto poi va a scatafascio. Il campionato è partito male, malissimo, è difficilissimo, ma secondo me la Fiorentina ha tutte le carte in regola per salvare la stagione. In queste situazioni poi non ci serva la soluzione ma il colpevole, così facendo ci si fa solo del male. Serve un atto di umiltà da parte dell'ambiente, perché un domani i presidenti e i calciatori passano, ma i tifosi rimangono, quindi la Fiorentina non è una squadra che può permettersi di retrocedere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA