Comuzzo non ha dubbi: “Una delle partite più importanti della stagione”

Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Verona:
Il difensore gioca dall'inizio in una partita importantissima
La vittoria in Conference ci fa arrivare ad una partita fondamentale come quella di oggi al meglio possibile, è una finale, una delle partite più importanti della stagione. Vanoli ha toccato le corde dell'atteggiamento, se riusciamo a trovare fiducia e la giusta alchimia tra di noi siamo capaci di fare grandi cose. Personalmente? Ogni cosa ti porta esperienza, l'anno scorso è andato bene, quest'anno abbiamo difficoltà ma cerco di metterci sempre il mio massimo.
