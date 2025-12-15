L'ex portiere, Luca Marchegiani, ha parlato a Sky Sport della situazione in casa Fiorentina. Le sue considerazioni:
Marchegiani sulla Fiorentina: “La retrocessione non è la fine di una squadra”
Le parole dell'ex calciatore e dirigente sportivo, Luca Marchegiani, sul momento che sta vivendo la Fiorentina in queta stagione
Andare sotto la curva a fine partita può essere anche utile, in un momento particolare della stagione. Può anche essere una forma di rispetto, un modo per chiudere scusa, di una squadra che si sente ovviamente in colpa per la partita che ha fatto. però quello che vedo io è un gruppo di persone, non solo i giocatori, che sta subendo talmente tanto questa situazione, che quasi non si rende conto in che situazione si trova. Io non vedo una squadra che ha bisogno di chissà che dal mercato, rispetto alle altre squadre in lotta per la salvezza. Io mi auguro che la Fiorentina esca da questa situazione, ma non facciamo passare la retrocessione come la fine di una squadra.
