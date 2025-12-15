Il telecronista sportivo, Fabio Caressa, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della situazione delicata della Fiorentina. Queste le sue parole:
Caressa: "Serve gente che incarni fiorentinità. Chiamate Antognoni!"
Caressa: "Serve gente che incarni fiorentinità. Chiamate Antognoni!"
Le parole del telecronista sportivo, Fabio Caressa, sul momento della Fiorentina e le mancanze all'interno della società
Io penso che in questo momento di emergenza la situazione va affrontata con scelte di emergenza. Con tutto il rispetto per i dirigenti della Fiorentina, servono persone come Antognoni, come Giovanni Galli. Cioè, servono persone che incarnano spirito della Fiorentina e possano ridare un pò di linfa vitale. C'è bisogno di questo adesso: di una persona che faccia, anche in maniera gladiatoria, l'alfiere di questa squadra. Serve anche la storia in queste situazioni. Chiamate Antognoni!
