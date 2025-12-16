Pucci (ACCVC): “Sembra di rivivere l’anno del fallimento. Faremo iniziative”

Le parole del presidente del Centro di Coordinamento Viola Club: "Il comunicato di ieri è solo l'inizio. Non si può più far finta di niente"

Redazione VN 16 dicembre 2025 (modifica il 16 dicembre 2025 | 13:54)

Filippo Pucci, presidente dell'Associazione Centro Coordinamento Viola Club, è intervenuto a Radio Bruno per spiegare il comunicato diramato ieri dal tifo organizzato e commentare la situazione sportivamente drammatica che sta vivendo la Fiorentina. Queste le sue parole:

"E' arrivato il momento che non puoi stare zitto e far finta che non succeda niente. Non ho ricordi di una situazione così brutta, neppure nell'anno del fallimento si vedevano prestazioni come oggi, e l'ultima nostra presa di posizione di questo tipo risale proprio a quella epoca, quando chiedemmo a Cecchi Gori di farsi da parte. Comunicati di questo tipo nascono dalla condivisione dei Viola Club, oltre l'80% voleva prendere posizione.

La situazione è così ingarbugliata che non si trova il bandolo della matassa. Si parla di inserire uomini di calcio in società, ma chi dovrebbe sceglierli? Siamo disorientati e non riesco ad immaginarmi la Fiorentina in Serie B. Questo non può essere un comunicato senza seguito, stiamo valutando alcune iniziative serie da intraprendere".

Infine un retroscena: "Abbiamo ingoiato bocconi amari in questi anni, ci fu detto dai dirigenti che i Viola Club non erano di loro interesse. Non abbiamo fatto trapelare nulla per 5-6 anni per il bene della Fiorentina" ha detto Pucci.