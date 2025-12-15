Comunicato ACCVC: “Vergognatevi! Società distante, identità persa e la Serie B”

ORA BASTA!!! Riteniamo opportuno intervenire per far conoscere al popolo viola il punto di vista dei club organizzati sulla situazione attuale della Fiorentina. Non è nostro compito suggerire soluzioni per fronteggiare quella che appare a tutti gli effetti "una caduta libera senza paracadute". Noi siamo tifosi, siamo l'organizzazione che racchiude il maggior numero di viola club e possiamo perciò lamentare quella che negli ultimi anni è sembrata una deriva molto chiara e lucida da parte della Società, arroccata dentro al bellissimo e costosissimo Viola Park. Elementi fondamentali come "identità" e "senso di appartenenza" che in questo momento sarebbero indispensabili, sono stati messi da parte e ritenuti non strategici. L'ostentata indifferenza verso l'Associazione e i Viola club stessi ne è stata la plastica dimostrazione. Senza dimenticare quella maglia"arancione" di ieri che è sembra l'ultimo "sfregio" a Firenze e ai tifosi "VIOLA". Noi possiamo solo registrare il senso di smarrimento e di disorientamento che sta pervadendo tutto il mondo viola. Abbiamo paura e siamo terrorizzati all'idea di finire in serie B per di più nell'anno del Centenario. Abbiamo una squadra che ad oggi è riuscita a raccogliere 6 punti sui 45 disponibili, una miseria e l'eventuale retrocessione sarà una macchia indelebile per calciatori, staff tecnico e dirigenti. VERGOGNATEVI!!!