Comunicato ACCVC: “Vergognatevi! Società distante, identità persa e la Serie B”

Ecco il duro comunicato dell'Associazione centro coordinamento viola club
L'ACCVC (Associazione centro coordinamento viola club) ha deciso di parlare della situazione disastrosa in casa Fiorentina, tramite un comunicato sui social:

ORA BASTA!!! Riteniamo opportuno intervenire per far conoscere al popolo viola il punto di vista dei club organizzati sulla situazione attuale della Fiorentina. Non è nostro compito suggerire soluzioni per fronteggiare quella che appare a tutti gli effetti "una caduta libera senza paracadute". Noi siamo tifosi, siamo l'organizzazione che racchiude il maggior numero di viola club e possiamo perciò lamentare quella che negli ultimi anni è sembrata una deriva molto chiara e lucida da parte della Società, arroccata dentro al bellissimo e costosissimo Viola Park. Elementi fondamentali come "identità" e "senso di appartenenza" che in questo momento sarebbero indispensabili, sono stati messi da parte e ritenuti non strategici. L'ostentata indifferenza verso l'Associazione e i Viola club stessi ne è stata la plastica dimostrazione. Senza dimenticare quella maglia"arancione" di ieri che è sembra l'ultimo "sfregio" a Firenze e ai tifosi "VIOLA". Noi possiamo solo registrare il senso di smarrimento e di disorientamento che sta pervadendo tutto il mondo viola. Abbiamo paura e siamo terrorizzati all'idea di finire in serie B per di più nell'anno del Centenario. Abbiamo una squadra che ad oggi è riuscita a raccogliere 6 punti sui 45 disponibili, una miseria e l'eventuale retrocessione sarà una macchia indelebile per calciatori, staff tecnico e dirigenti. VERGOGNATEVI!!!

 

