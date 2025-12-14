Viola News
Kean sui social: “Difficile da gestire, perché non sei facile da prendere in giro”

Il messaggio di Moise Kean sui social
Fiorentina-Dinamo Kiev è stata la partita di Moise Kean. L'attaccante viola è tornato a segnare e oggi contro il Verona proverà a sbloccarsi dal lungo digiuno in Serie A. Intanto sui social, l'ex Juventus ha pubblicato una frase sibillina: "La gente si comporterà come se fossi difficile da gestire, perché non sei facile da prendere in giro". Con l'aggiunta dell'emoticon delle persone che parlano. Riferimento al momento complicato della squadra viola? Ecco la storia postata nella serata di ieri:

 

