Secondo il quotidiano sportivo spagnolo AS, Davide Ancelotti potrebbe presto tornare ad allenare in Europa dopo l’esonero dal Botafogo. Il figlio del ct del Brasile Carlo Ancelotti resta un profilo molto considerato, soprattutto in ambito spagnolo.
Dalla Spagna: "Per la panchina viola spunta il figlio di un grande allenatore
Nome nuovo per la panchina viola
In particolare, il suo nome sarebbe tra quelli valutati per la panchina del Real Madrid, ma solo nel caso in cui Xabi Alonso decidesse di non proseguire la propria esperienza al Santiago Bernabeu. Al momento si tratta di un’ipotesi legata agli sviluppi futuri del club blanco.
Sempre in Spagna resta vivo anche l’interesse della Real Sociedad, mentre a sorpresa Ancelotti viene accostato pure alla Fiorentina. In caso di sconfitta contro l'Udinese, Paolo Vanoli rischierebbe l'esonero.
