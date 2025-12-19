La Fiorentina sta cercando un nuovo dirigente da affiancare a Ferrari e Goretti. Tanti nomi usciti, da Giuntoli a Sabatini, ma secondo La Nazione ci sarebbe anche il nome di Vagnati come nuova figura per il club di Rocco Commisso. Il noto dirigente ha da poco lasciato il Torino:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Nazione: “Non solo Giuntoli e Sabatini. C’è un nome nuovo per la dirigenza viola”
calciomercato
Nazione: “Non solo Giuntoli e Sabatini. C’è un nome nuovo per la dirigenza viola”
Nazione sul possibile nuovo dirigente
Ci sarà una nuova figura nello staff dirigenziale? E, se sì, sarà un innesto 'tecnico' e quindi affiancabile al ds Goretti per poi mettersi (appunto) alla scrivania del mercato? I nomi di Giuntoli e di Sabatini possono in qualche modo rappresentare candidature possibili, cosi come quella di Vagnati che ha appena lasciato il Torino. Tutte e tre le soluzioni, comunque, hanno criticità da risolvere per poter eventualmente trasformarsi in qualcosa di concreto
© RIPRODUZIONE RISERVATA