Nazione: “Non solo Giuntoli e Sabatini. C’è un nome nuovo per la dirigenza viola”

Redazione VN

La Fiorentina sta cercando un nuovo dirigente da affiancare a Ferrari e Goretti. Tanti nomi usciti, da Giuntoli a Sabatini, ma secondo La Nazione ci sarebbe anche il nome di Vagnati come nuova figura per il club di Rocco Commisso. Il noto dirigente ha da poco lasciato il Torino:

Ci sarà una nuova figura nello staff dirigenziale? E, se sì, sarà un innesto 'tecnico' e quindi affiancabile al ds Goretti per poi mettersi (appunto) alla scrivania del mercato? I nomi di Giuntoli e di Sabatini possono in qualche modo rappresentare candidature possibili, cosi come quella di Vagnati che ha appena lasciato il Torino. Tutte e tre le soluzioni, comunque, hanno criticità da risolvere per poter eventualmente trasformarsi in qualcosa di concreto

