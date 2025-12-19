Viola News
Dodò, trattativa per il rinnovo in stallo può partire: una big italiana su di lui

Dodò può lasciare la Fiorentina
Il mercato in casa Fiorentina si sta muovendo e alcuni giocatori sono pronti a lasciare il club già a gennaio. Come riportato da TMW l'Inter sta cercando un giocatore che possa sostituire Dumfries nei mesi di stop dopo l'operazione alla caviglia. Piace Valincic della Dinamo Zagabria e Norton-Cuffy del Genoa.

Da non sottovalutare però anche l'interesse per Dodò. La trattativa per il rinnovo è in stallo e il brasiliano già in estate aveva espresso la volontà di cambiare area. Per questo la Fiorentina, in caso di offerta adeguata, potrebbe valutare una sua cessione.

